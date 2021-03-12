NN.ru: рабочим завода ГАЗ предлагали премии за свидетельства против участников митинга в поддержку Навального

Рабочим Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде предлагали премии за свидетельские показания против участников митинга в поддержку Алексея Навального, который проходил 31 января. Об этом пишет местное издание NN.ru.

Как рассказал изданию один из рабочих, мастера предложили им премии от трех до восьми тысяч рублей. По его словам, им предлагали посетить митинг в центре города, а затем написать заявления в полицию. Эти заявления приобщались к протоколам по административным делам, которые возбуждались в отношении участников митинга.

По словам сотрудника завода, из-за большого количества выходных дней в январе за февраль рабочие получают маленькую зарплату, поэтому из-за сложного финансового положения многие согласились написать заявления.

В пресс-службе ГАЗа назвали информацию «провокацией» и подчеркнули, что процедура премирования на заводе «абсолютно прозрачна и выстроена на конкретных показателях производственной деятельности».

По данным полиции, в митинге 31 января в Нижнем Новгороде участвовали около 500 человек, две трети из них были доставлены в отделы полиции. По информации «ОВД-Инфо», протоколы о задержании оформили на 202 человек.