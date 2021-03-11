Юлия Галямина заявила, что «ВКонтакте» передал СК номера телефонов людей, смотревших ее страницу. В соцсети объяснили, как это могло случиться

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила в твиттере, что представители «ВКонтакте» передали сотрудникам Следственного комитета номера телефонов пользователей, заходивших на ее страницу в соцсети.

«Тут даже сказать нечего. Они собирают номера телефонов тех, кто заходит (не лайкает, не репостит, а просто зашел) на мою страницу в ВК», — заявила Галямина.

Депутат опубликовала фотографию из материалов , по которому в декабре ее приговорили к условному сроку. В опубликованном документе среди прочего сказано, что «из ООО „ВКонтакте“ получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, просмотревших публикации Галяминой Ю.Е. с призывами к участию в вышеуказанных массовых мероприятиях».

Адвокат Галяминой Мария Эйсмонт сообщила The Insider, что следователи получили от администрации «ВКонтакте» «телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса всех пользователей, которые не то чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой».

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что выдача данных о посетителях страниц невозможна. Представитель компании отметил, что во «ВКонтакте» нет функции «Гости страницы», а соцсеть не собирает, не отображает и никому не передает такие данные.

Во «ВКонтакте» подчеркнули, что, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов, при этом соцсеть не может раскрыть подробности о запросе, как и факт его получения. В компании отметили, что, даже если запрос получен, его обрабатывают «исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам».

Но, рассуждая теоретически, следователи могли самостоятельно изучить страницу пользователя. Она не закрыта настройками приватности, поэтому при просмотре страницы можно было определить всех, кто оставил комментарий или отметку «Нравится», а затем направить в наш адрес официальные запросы в установленном законом порядке уже в отношении этих пользователей. И в таком случае мы также обязаны ответить на запрос, если он соответствует требованиям закона. При этом в абсолютном большинстве случаев правоохранительные органы не сообщают нам конкретные обстоятельства уголовных дел — такого требования законодательство не содержит.

Соцсеть «ВКонтакте» принадлежит холдингу Mail.ru Group российского миллиардера Алишера Усманова. Также холдинг владеет соцсетью «Одноклассники».