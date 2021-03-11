В Мексике полностью легализовали марихуану

Нижняя палата парламента Мексики приняла закон, разрешающий покупку марихуаны в рекреационных целях.

За закон проголосовали 316 депутатов, 129 высказались против, еще 23 воздержались. Сенат Мексики одобрил документ еще в ноябре 2020 года.

В соответствии с законом, жители страны смогут хранить до 28 граммов марихуаны и выращивать до шести растений у себя дома.

Мексика — третья страна в мире (после Уругвая и Канады), полностью легализовавшая марихуану. С учетом численности населения (128,6 миллиона человек) Мексика станет крупнейшим рынком легального каннабиса в мире.

Использование марихуаны в медицинских целях разрешено в Мексике с 2017 года.

Мексика — крупнейший канал поставки наркотиков в США. С 2006 года в результате борьбы властей с наркокартелями были убиты около 270 тысяч человек. Власти рассчитывают, что легализация марихуаны подорвет деятельность преступных группировок, однако многие аналитики отмечают, что основной доход картелям приносят кокаин и синтетические наркотики, и сомневаются в значительном влиянии нового закона на них.

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