Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории США

2020 год стал самым смертоносным в задокументированной истории США из-за коронавируса. Об этом в ближайшее время официально объявят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рассказали два источника Politico.

В США в 2020-м умерли более трех миллионов человек. Из них около 400 тысяч — от коронавируса. Вирус стал третьей по частоте причиной смерти американцев, уступив лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Из-за пандемии смертность в 2020 году в США увеличилась на 15% по сравнению с 2019-м. Это самый значительный рост с 1918 года, когда во время Первой мировой войны сотни тысяч человек умерли от испанского гриппа.

По информации CDC, на данный момент в США в связи с коронавирусом умерли 526 213 человек.