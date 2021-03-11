Pfizer объявила об эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса

Вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в ходе программы вакцинации в Израиле показала свою эффективность в 97% против симптоматических случаев COVID-19 и 94% против бессимптомных случаев. Об этом сообщила компания Pfizer, ссылаясь на , проведенное министерством здравоохранения Израиля.

В более чем 80% случаев, проанализированных Минздравом, речь шла о штамме коронавируса B.1.1.7, который впервые обнаружили в Великобритании. В Pfizer заявили, что это доказывает эффективность вакцины против заражения штаммом B.1.1.7. Новое исследование подтверждает прежние данные, представленные властями Израиля в феврале.

Проведенное исследование не позволило оценить, насколько вакцина эффективна против штамма B.1.351, впервые обнаруженного в ЮАР, из-за небольшого числа случаев заражения этим штаммом в Израиле.