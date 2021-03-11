«Открытые медиа»: на охрану Кадырова и его семьи за пять лет из бюджета потратили миллиард рублей

На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи с 2017 года из бюджета потратили не менее чем один миллиард рублей — около 200 миллионов рублей в год, сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на материалы госзакупок и базы «Контур.Фокус». За эти деньги главу Чечни и его родных охраняли от 388 до 430 бойцов Росгвардии.

В феврале 2021 года ведомства, обслуживающие рабочую резиденцию Кадырова, а также личные дома его семьи, заключили с Росгвардией несколько контрактов сроком на год на общую сумму 201,4 миллиона рублей. Больше половины — 102,1 миллиона рублей — выделило учреждение, отвечающее за охрану матери Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и ее семьи.

В 2017 году, как установило издание, чеченские ведомства за 101,6 миллиона рублей наняли 200 охранников: 62 человека отправили на охрану резиденции главы Чечни, столько же — на охрану частного домовладения семьи Кадыровых, остальные следили за зданием администрации Кадырова в Грозном.

В дальнейшем из материалов закупок убрали адреса охраняемых объектов. При этом в документах осталось упоминание объектов, которые охраняют в соответствии с законом «О социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики Кадырова А. А.». По этому закону Аймани Кадырову и членов ее семьи обеспечили охраной, также мать Кадырова освободили от оплаты коммунальных услуг, предоставили ей ежемесячное пособие, равное 23 пенсиям по старости, бесплатные медицинские и транспортные услуги.

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