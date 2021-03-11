На школьницу из Якутска завели три дела о вымогательстве денег за удаление постов в «Подслушано»

Правоохранительные органы возбудили три уголовных дела о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ) в отношении 16-летней ученицы одной из школ Якутска, сообщает «Медиазона» со ссылкой на заявление МВД по республике Саха (Якутия).

Школьницу подозревают в том, что она, выступая администратором паблика во «ВКонтакте», размещала оскорбительные посты с фотографиями, а потом требовала за их удаление по 500 рублей.

В сообщении республиканского МВД говорится, что оскорбительные посты были доступны аудитории в 6000 человек. Пострадавшие — несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет. В полицию обратились их родители.

К сообщению республиканского МВД прикреплены три скриншота постов, по которым «Медиазона» определила, что два из этих сообщений были опубликованы в паблике «Подслушано ТРК Туймаада» (это крупный торгово-развлекательный комплекс в Якутске).

Часть 1 статьи 163 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет и штрафа до 80 тысяч рублей.