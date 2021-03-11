Гузель Яхина отвергла обвинения в плагиате в романе «Эшелон на Самарканд». Ее обвинил в заимствованиях из его блога самарский краевед

Писательница Гузель Яхина отвергла обвинения в плагиате в ее новом романе «Эшелон на Самарканд», в котором рассказывается о голоде в Поволжье в 1923 году.

Писательница отметила, что действие романа основано на достоверных событиях — поэтому эпизоды оттуда могут быть похожи на публикации многих других исследователей, посвященные этой теме. Яхина подчеркнула, что в конце книги приводится список основных источников, из которых она брала информацию.

Я не вижу ничего удивительного в том, что другие архивные документы, которые публикуют другие авторы, рассказывают о тех же событиях. Действительно, это было совершенно обычным делом — отправка эвакуационного эшелона или бедственное состояние детей в детских домах. Эти реалии тех лет, конечно же, черпаются из архивных документов, поэтому если другой автор публикует другие архивные документы на эту тему, они рассказывают об этих же событиях. Мы действительно, в общем-то, говорим об одном и том же.

Яхину в плагиате 10 марта обвинил самарский краевед Григорий Циденков. Он утверждал, что «весь роман состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями» публикаций его блога в «Живом журнале». По мнению историка, Яхина поменяла некоторые детали «и добавила воды в виде собственных вымыслов», чтобы уйти от обвинений в плагиате.

Гузель Яхина — одна из наиболее популярных современных российских писательниц, автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Она — лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

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