Дом Сергея Скрипаля, очищенный от следов «Новичка», выставят на продажу

Муниципальный совет английского графства Уилтшир решил купить дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в Солсбери в 2018 году, сообщает BBC News.

Совет Уилтшира объявил о решении купить дом на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери после консультаций с местными жителями, живущими по-соседству. Власти намерены перестроить и отремонтировать здание, чтобы затем выставить его на продажу. Как сообщает газета Mirror, в доме уже построили новую ванную комнату и две гостиных.

Дом планируют выставить на продажу по схеме совместного владения. Согласно условиям продажи, здание должно использоваться как жилая недвижимость, а не как офис, паб или магазин, помещения нельзя сдавать в субаренду, также никто не должен «торговать на истории» дома.

«Будет хорошо вновь увидеть этот дом жилым», — заявил глава муниципалитета Филип Уайтхед.

Дом на Кристи-Миллер-роуд в Солбсери — первое место, где в 2018 году обнаружили следы боевого яда из группы «Новичок», которым, по данным властей Великобритании, отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Спустя год после покушения на них, в марте 2019 года, британские власти заявили, что полностью очистили здание от следов «Новичка» — на это ушло 13 тысяч человеко-часов.

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