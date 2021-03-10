«Ростелеком» запустит мобильное приложение для сбора биометрических данных россиян

Компания «Ростелеком» планирует выпустить мобильное приложение «Биометрия», в котором граждане России смогут самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные.

«На основе биометрии граждане смогут проводить оплату „по лицу“, проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах», — рассказали РИА Новости в компании.

Как сообщает «Коммерсант», запуск приложения — одна из мер, которые рассматриваются правительством РФ для активизации сбора данных граждан для реестра Единой биометрической системы.

Министерство цифрового развития также предлагает предоставить гражданам возможность сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ).

Кроме того, могут быть введены «административные меры», например, отказ в удаленном доступе к ряду госуслуг в отсутствие биометрии, пишет газета.

Единая биометрическая система была запущена в июле 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Ее оператором является «Ростелеком». По состоянию на февраль 2021 года, в системе зарегистрированы около 164 тысяч россиян. В течение двух ближайших лет чиновники хотят увеличить это число до 70 миллионов. В настоящее время биометрические данные для системы могут собирать только банки.