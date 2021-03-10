Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников от наказания за нечаянную коррупцию

Госдума приняла в первом чтении два правительственных законопроекта, позволяющие чиновникам, судьям, депутатам и сотрудникам государственных компаний избежать ответственности за нарушения антикоррупционных законов, допущенные из-за независящих от них обстоятельств.

В первом законопроекте сказано, что может избежать ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований, если нарушение стало «следствием независящих от него обстоятельств».

Это могут быть «чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства», которые находятся «вне контроля» государственного служащего и которые нельзя было ожидать, избежать или преодолеть, сказано в законопроекте. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, а также запреты и ограничения, принятые госорганами и органами местного самоуправления.

Не позднее чем через месяц после того, как действие этих обстоятельств прекратилось, госслужащий должен исполнить нарушенные ограничения, запреты и требования.

Во втором законопроекте предлагается расширить норму, освобождающую от наказания за нечаянную коррупцию, на сотрудников государственных компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, а также работников государственных внебюджетных фондов и организаций, созданных «для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами».

В качестве примера антикоррупционного нарушения, допущенного из-за обстоятельств, независящих от чиновника, в Госдуме приводили подачу декларации о доходах после установленного срока.