Facebook объявил о запуске облегченной версии Instagram для Android. Приложение весит всего два мегабайта и в нем (пока) нет рекламы

Компания Facebook выпустила облегченную версию приложения Instagram — Instagram Lite — для устройств, работающих на Android. Приложение доступно в магазине Google Play для жителей более 170 стран мира.

Instagram Lite занимает на телефоне два мегабайта дискового пространства, тогда как полноценная версия приложения весит около 30 мегабайт, сказано в заявлении Facebook.

В приложении остались ключевые функции Instagram, в том числе редактирование фото и видео, обмен сообщениями, сторис, IGTV. При этом, как отмечает TechCrunch, пользователи Instagram Lite не могут создавать короткие видео Reels, но могут их просматривать. Также в этой версии приложения нет темного режима, покупок, рекламы и сквозного шифрования.

В будущем Facebook намерен добавить в Instagram Lite темный режим, а также рекламу.