Днем 9 марта автомобиль Porsche, за рулем которого находился российский хоккеист , пробил стену паркинга в жилом квартале «Ривер парк» на Коломенской улице в Москве. Судя по фото и видео очевидцев, бампер и передние колеса автомобиля повисли в воздухе.

Водитель автомобиля не справился с управлением, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Хоккеист Денис Казионов рассказал изданию Sport24, что в тот момент в машине кроме него находились жена и ребенок. Хоккеист заявил, что не справился с управлением из-за скользкого бетонного пола:

Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит. Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке.

Во время происшествия никто не пострадал. Машину, застрявшую в стене, вытащили специалисты Центра организации дорожного движения.