Умерла писательница Татьяна Полякова

Во Владимире на 62-м году жизни умерла российская писательница Татьяна Полякова. Об этом ТАСС сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

Последние несколько лет Полякова боролась с онкологическим заболеванием.

Татьяна Полякова — автор более 90 романов в жанре авантюрного детектива. Она дебютировала в литературе в 1997 году и с тех пор выпускала по три-четыре романа в год.

По данным Российской книжной палаты, Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превышает 42 миллиона копий.