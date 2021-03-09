С подростков из Канска, задержанных из-за планов «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, сняли обвинение в участии в террористическом сообществе. Но им все равно грозит пожизненное

Следственный комитет прекратил уголовное дело по об участии в террористическом сообществе, которое возбудили в отношении троих подростков из Канска в Красноярском крае.

Уголовное преследование подростков прекратили за отсутствием в их действиях состава преступления, они получили право на реабилитацию, сообщает «Новая газета», ссылаясь на соответствующее постановление СК.

В решении следствия сказано, что группа, состоящая из трех школьников, «не обладает необходимой структурированностью, не имеет подразделений, а также четкого распределения функций между участниками, поэтому расценивать указанную группу как террористическое сообщество не представляется возможным».

Уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе, как отмечает «Новая газета», возбудили в ноябре 2020 года после комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. В ходе исследования эксперты отметили, что в своей переписке подростки упоминали заметки «Новой газеты» и «ОВД-Инфо», а также высказывания анархиста Петра Кропоткина и музыканта Курта Кобейна. Кроме того, эксперты указали на то, что подросткам нравятся песни Егора Летова.

В то же время следователи оставили подросткам обвинение по о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Адвокат «Агоры» Владимир Васин сказал «Медиазоне», что окончательное обвинение предъявили еще не всем.

Дело о подготовке к террористической деятельности, как писала Baza, возбудили летом 2020 года. Подростков задержали после того, как они расклеили в Канске листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, одну из листовок они наклеили на здание ФСБ. У школьников забрали телефоны, из их переписки выяснилось, что подростки построили в видеоигре Minecraft здание ФСБ, которое решили «взорвать». По другим данным, подростки готовились взорвать реальное здание ФСБ.