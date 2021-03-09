Kyodo: иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Правительство Японии запретит иностранным болельщикам приезжать на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников агентства, власти опасаются ухудшения ситуации с пандемией в стране и завоза новых, более заразных штаммов коронавируса из-за границы.

До конца месяца японская сторона проведет встречу с Международным олимпийским комитетом, на которой будет принято формальное решение по иностранным болельщикам.

Организаторы Олимпиады также намерены провести без зрителей церемонию старта эстафеты олимпийского огня, которая запланирована на 25 марта. Что касается самих Игр, они могут состояться как за закрытыми дверями, так и при ограниченном количестве зрителей из Японии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Олимпиада в японской столице пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Из-за пандемии в Японии уже действует запрет на выдачу новых виз иностранцам. В страну могут въезжать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы или постоянно проживающие там.