ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о девочке из России, которую во время следствия и суда заставили рассказать о сексуальном насилии больше 20 раз

ЕСПЧ впервые принял к рассмотрению дело из России о повторной психологической травматизации детей, ставших жертвами сексуального насилия, во время следствия и суда. Об этом «Открытым медиа» сообщили представители проекта «Правовая инициатива», которые представляют заявительницу в суде.

Жалоба была подана в ЕСПЧ в августе 2020 года. В ней говорится, что во время следствия и суда пострадавшей девочке пришлось пересказывать обстоятельства сексуального насилия не менее 23 раз. Ребенка продолжили допрашивать даже после того, как врачи выявили у нее депрессию, а психологи порекомендовали не привлекать ее к следственным действиям. Кроме того, во время одного из опознаний девочка столкнулась с предполагаемым насильником.

Представители пострадавшей полагают, что в данном случае были нарушены две статьи Конвенции о правах человека: статья 13 о праве на эффективное средство правовой защиты и статья 3 о запрете пыток и жестокого обращения.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на «Правовую инициативу», пострадавшая девочка в 11 лет попала в приют после смерти матери. Позже над ней оформила опеку классная руководительница. Девочка рассказала, что с шести до 11 лет ее насиловали четверо взрослых мужчин. Один из них угрожал убить ее мать, если она кому-то расскажет. В 2019 году на основании показаний девочки возбудили четыре уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера; один из фигурантов уже осужден.

«МБХ медиа» пишут, что девочка рассказывала о пережитом сексуальном насилии 21 раз. Ребенка допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, сами обвиняемые, эксперты и судьи. Среди них была только одна женщина. Девочку спрашивали, в частности, о том, почему она не кричала, почему не рассказала взрослым, в какой позе она лежала, пишет издание.

По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2019 году в России за сексуализированное насилие в отношении пострадавших младше 16 лет осудили более трех тысяч человек.

Юрист «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова заявила «Открытым медиа», что специалисты по криминологии оценивают количество реально совершенных преступлений в этой сфере в 7,8 раза больше, чем зарегистрированных.