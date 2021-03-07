Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC. Он нокаутировал соперника запрещенным приемом
Источник: UFC
Российский боец UFC Петр Ян проиграл бой с американцем Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 килограмма).
В четвертом раунде боя, проходившего на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, Ян нанес сопернику удар коленом в голову, когда у того было три точки опоры.
За этот прием, который россиянину посоветовали сделать секунданты, Яна дисквалифицировали судьи.
Новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. После объявления победителя он снял с себя чемпионский пояс и бросил его на ринг.
После боя Петр Ян написал в своем твиттере следующее: «Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить незаконный удар, я совершил большую ошибку и поплатился за нее».