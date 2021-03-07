Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC. Он нокаутировал соперника запрещенным приемом

Российский боец Петр Ян проиграл бой с американцем Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 килограмма).

В четвертом раунде боя, проходившего на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, Ян нанес сопернику удар коленом в голову, когда у того было три точки опоры.

За этот прием, который россиянину посоветовали сделать секунданты, Яна дисквалифицировали судьи.

Мы спрятали это изображение, потому что оно может показаться вам неприятным или обидным Все равно хочу увидеть

Новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. После объявления победителя он снял с себя чемпионский пояс и бросил его на ринг.

После боя Петр Ян написал в своем твиттере следующее: «Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить незаконный удар, я совершил большую ошибку и поплатился за нее».