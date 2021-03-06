Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов

Писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. О его смерти в телеграме сообщил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Светлана Привалова / Коммерсантъ

Курбатов умер, когда пошел за цветами жене, утверждает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. «Он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина — это тромб», — сказал Толстой ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Курбатова.

Валентин Курбатов написал более 20 книг, посвященных классикам русской литературы, а также предисловия к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, к сочинениям Булата Окуджавы, Владимира Личутина. Также подготовил публикацию дневников и писем советского писателя Ивана Васильева.

В 1978 году Курбатов вошел в Союз писателей СССР, в 1999 году стал членом правления Союза писателей России. Также входил в редакционные коллегии журналов «Литературная учеба», «День и ночь», «Русская провинция», «Роман-газета», в редакционный совет журнала «Роман-газета — ХХI век». Был членом жюри премии «Национальный бестселлер» в 2001 и 2002 годах, а также состоял в жюри премии имени Аполлона Григорьева и премии «Ясная поляна».