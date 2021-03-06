ТНТ вырезал из Comedy Club шутку Павла Воли о дворце. Имена Путина или Навального комик не упоминал

Телеканал ТНТ вырезал из записи программы Comedy Club от 26 февраля шутку комика Павла Воли о дворце, который Фонд борьбы с коррупцией ( ) Алексея Навального называет «дворцом Путина».

Как сообщило издание «Палач», шутка пропала из выпуска комедийного шоу, опубликованного на сайте видеосервиса Premier. В указанном выпуске, как удостоверилась «Медуза», действительно нет шутки о дворце.

В конце выпуска Павел Воля выступил с монологом о «хейте» в интернете. Среди прочего он рассказал, как однажды, когда делал уроки с сыном, ему стали присылать сообщения о неком дворце. Воля зашел на YouTube, чтобы посмотреть фильм об этом, и прочел разные комментарии: «Все всё точно знают. Один пишет: „Это точно его дворец!“ Другой пишет: „Точно не его!“».

Воля также отметил, что знает о «дворце Мартиросяна»: «Я там был. Я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал: вот, Пашка, смотри, это мой дом, если будет какое расследование — Пашка, это твой дом».

В своем выступлении Павел Воля не упоминал президента России Владимира Путина, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального или бизнесмена Аркадия Ротенберга.

В феврале из YouTube удалили пародию на пропагандистов Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина, которую показали на телеканале ТНТ в программе «Однажды в России». Помимо этого выпуск шоу с этой пародией полностью пропал из видеосервиса Premier.

Сервис Premier, как и телеканал ТНТ, принадлежат холдингу «Газпром-медиа».

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