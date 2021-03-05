МТС объявила о запуске в России первой сети 5G, к которой смогут подключаться абоненты

Мобильный оператор МТС сообщил о запуске первой пилотной пользовательской сети 5G, которая будет доступна в 14 популярных местах в Москве. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Медузы».

Безлимитным 5G-интернетом со скоростями до 1,5 Гбит в секунду смогут воспользоваться абоненты МТС со смартфонами, которые совместимы с 5G и поддерживают частотный диапазон n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

Самостоятельно подключиться к пилотной зоне пока не получится. МТС будет выбирать участников пилотного проекта автоматически, когда они будут близко к локациям с 5G. Если абонент соответствует всем требованиям, то он получит СМС с предложением активировать опцию «Доступ к 5G». После этого участники проекта смогут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется и не ограничивается по объему и скорости, отметили в МТС.

Никольский пассаж, Ветошный переулок;

Лубянская площадь, улица Большая лубянка, Центральный детский магазин;

улица Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;

Улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;

Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;

ЦПКиО имени М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;

Пресненская и Краснопресненская набережные у делового центра «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

Университетская площадь у здания МГУ;

Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

Развлекательный центр «Остров мечты»;

Главная аллея и каток ВДНХ;

Инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича.

В июле 2020 года компания МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Оператору выделили диапазон 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах России. Лицензия действует до 16 июля 2025 года.

Согласно плану «Ростеха» и «Ростелекома» о развитии сети 5G в России, который, по данным РБК, согласовало правительство РФ, к 2024 году сеть нового поколения развернут в городах-миллионниках, а число пользователей составит пять миллионов человек. План оценивают в более чем 200 миллиардов рублей.

Читайте также

5G — это очень опасно? А зачем это нужно? А мой телефон его поддерживает? Отвечаем на стыдные вопросы про сеть нового поколения

Читайте также

5G — это очень опасно? А зачем это нужно? А мой телефон его поддерживает? Отвечаем на стыдные вопросы про сеть нового поколения