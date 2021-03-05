МТС объявила о запуске в России первой сети 5G, к которой смогут подключаться абоненты

Мобильный оператор МТС сообщил о запуске первой пилотной пользовательской сети 5G, которая будет доступна в 14 популярных местах в Москве. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Медузы».
Безлимитным 5G-интернетом со скоростями до 1,5 Гбит в секунду смогут воспользоваться абоненты МТС со смартфонами, которые совместимы с 5G и поддерживают частотный диапазон n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.
Самостоятельно подключиться к пилотной зоне пока не получится. МТС будет выбирать участников пилотного проекта автоматически, когда они будут близко к локациям с 5G. Если абонент соответствует всем требованиям, то он получит СМС с предложением активировать опцию «Доступ к 5G». После этого участники проекта смогут автоматически подключаться к сети 5G, попадая в зону ее действия. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется и не ограничивается по объему и скорости, отметили в МТС.
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, улица Большая лубянка, Центральный детский магазин;
- улица Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
- Улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
- ЦПКиО имени М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
- Пресненская и Краснопресненская набережные у делового центра «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ;
- Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича.
В июле 2020 года компания МТС получила первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Оператору выделили диапазон 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах России. Лицензия действует до 16 июля 2025 года.
Согласно плану «Ростеха» и «Ростелекома» о развитии сети 5G в России, который, по данным РБК, согласовало правительство РФ, к 2024 году сеть нового поколения развернут в городах-миллионниках, а число пользователей составит пять миллионов человек. План оценивают в более чем 200 миллиардов рублей.