Минюст рассказал о восьми иностранных спонсорах «Альянса врачей». В организации ответили, что существуют на пожертвования россиян

Профсоюз , признанный 3 марта «иностранным агентом», получил деньги от восьми иностранцев — граждан Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Белоруссии и Украины. Данные об этом появились в реестре НКО — «иностранных агентов», который ведет министерство юстиции РФ.

Среди видов политической деятельности, которой, по мнению Минюста, занимается «Альянс врачей» перечислены:

участие в организации и проведении митингов;

участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, в деятельности политических партий;

распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;

формирование общественно-политических взглядов и убеждений.

Целью политической деятельности профсоюза называется «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Комментируя данные, опубликованные Минюстом, пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова заявила «МБХ медиа» следующее: «Мы существуем на членские взносы российских медиков и на пожертвования российских граждан, неравнодушных к проблемам медицины в России».

«Альянс врачей» был создан в 2018 году. Целями организации, как указано на ее сайте, является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России».

Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева сейчас является фигурантом уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного после митингов в поддержку политика Алексея Навального.