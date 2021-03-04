«Ведомости»: в правительстве обсуждают новый налог для зарубежных IT-компаний

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и в ходе совещания, прошедшего в конце февраля, обсудили введение нового налога для глобальных компаний, сообщают «Ведомости», ссылаясь на участников встречи.

По словам одного из источников, новый налог предполагается взимать с компаний, которые используют данные россиян и формируют рекламную политику в России, «например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».

«Новый налог — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — „Цифровой налог“», — рассказал собеседник журналистов. По его словам, собранные деньги станут направлять на поддержку российской IT-отрасли. Ожидается, что решение об этом примут до середины года.

На встрече также обсуждали возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС по , сообщил еще один источник газеты.

В Федеральной налоговой службе не ответили на запрос журналистов. В пресс-службе министерства цифрового развития не комментировали планы о новом налоге, но сообщили, что такой формат мер поддержки IT-отрасли, как перенаправление НДС, сейчас не обсуждают.

После введения так называемого «налога на Google» в 2017 году иностранные компании, в том числе Google, Microsoft и Facebook, повысили цены на свои услуги и программное обеспечение.