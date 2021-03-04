В Кузбассе органы опеки забрали у матери годовалую дочь с инвалидностью. Вскоре девочка умерла в доме ребенка

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области органы опеки изъяли у матери годовалую дочь с инвалидностью, вскоре после чего девочка умерла в доме ребенка. Сообщение об этом было опубликовано в сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте». Областная прокуратура начала проверку в связи с этой публикацией.

В посте, автор которого не указан, говорится, что 16 января домой к жительнице Ленинск-Кузнецкого по имени Алена пришли врачи для осмотра ее дочери, страдающей . Женщина не смогла пустить их в квартиру, поскольку дверь была заперта снаружи — об этом она сама попросила мужчину, с которым вместе живет.

Алена объяснила, что с ребенком все в порядке, и предложила врачам прийти попозже, утверждает автор сообщения. Однако те в ответ вызвали инспекторов подразделения МВД по делам несовершеннолетних (ПДН) и сотрудников опеки. «Ей сломали дверь, посмотрели, что жизни ребенка ничто не угрожает, дома чисто, еда и лекарства у ребенка имеются, мама трезвая», — говорится в посте.

Затем у матери ребенка произошел конфликт с одной из сотрудниц ПДН, которая, как говорится в сообщении, «стала вести себя вызывающе». В ответ Алена оскорбила ее. Сотрудница ПДН написала на нее заявление по статье об оскорблении представителя власти. Алену вызвали в Следственный комитет, а ее дочь забрали — и не допускали к девочке мать.

25 февраля женщине сообщили, что ее дочь умерла в доме ребенка, задохнувшись во время кормления, говорится в сообщении в ВК.

В пресс-службе управления МВД по Кемеровской области подтвердили «Интерфаксу», что девочку изъяли из семьи по решению органов опеки. Как сообщили в полиции, это было сделано из-за отказа матери «допустить врачей к тяжело больному ребенку». МВД утверждает, что нарушений в действиях сотрудников полиции, по предварительным данным, не было.

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что собирается проверить действия полиции, а также дать оценку «условиям жизни ребенка с матерью» и законности изъятия девочки из семьи.