Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. Сославшись на то, что препарата не хватает внутри ЕС

Власти Италии заблокировали экспорт в Австралию 250 тысяч доз вакцины от коронавируса, которые были выпущены на итальянском заводе компании AstraZeneca. Об этом сообщили Reuters и Financial Times со ссылкой на источники.

Европейская комиссия поддержала решение Италии. Страна обосновала его тем, что Австралия не находится в «уязвимом положении» из-за эпидемии, и тем, что партия на экспорт слишком велика по сравнению с количеством доз AstraZeneca, полученных Италией и другими странами ЕС, пишет Financial Times.

Теперь вакцина, предназначавшаяся для отправки в Австралию, будет использована внутри Евросоюза, отмечает La Repubblica.

Италия стала первой страной Евросоюза, которая применила новые правила блока, принятые 30 января. Они обязывают производителей вакцин просить разрешение на экспорт у тех стран, где эти вакцины были произведены. Страна может отказать в разрешении, если производитель срывает поставки в ЕС.

После введения правил Евросоюз одобрил 150 заявок на экспорт вакцин. 26 февраля премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости занять более жесткую позицию в отношении фармацевтических компаний, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам вакцин в страны Евросоюза.

Вакцинация против коронавируса в Евросоюзе началась в декабре. Европейские власти столкнулись с критикой из-за ее медленных темпов. Они объяснили это в том числе задержками со стороны поставщиков вакцин. Сейчас на территории ЕС одобрены три препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

AstraZeneca подписала с Евросоюзом контракт на поставку как минимум 300 миллионов доз вакцины. Но позднее компания заявила, что в первом квартале 2021 года сможет поставить только 40 миллионов доз вместо обещанных 100 миллионов. AstraZeneca сослалась на отставание от графика производства.

Австралия начала вакцинацию от коронавируса 21 февраля. В стране одобрены препараты от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Первые 300 тысяч доз вакцины от AstraZeneca уже привезли в страну. Всего Австралия договорилась о покупке 53,8 миллиона доз; 50 миллионов из них будут произведены внутри страны.

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