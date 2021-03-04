Цены на авиабилеты на зарубежные рейсы за год выросли на 55%

Средняя стоимость авиабилета за рубеж в начале марта составила 15,7 тысячи рублей, что на 55% больше, чем в марте 2020 года, и на 39,5% больше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные билетных агрегаторов Biletix и Aviasales.

На некоторых направлениях стоимость билетов по сравнению с докризисным 2019 годом выросла вдвое. Так, забронированный билет в ОАЭ, по расчетам Aviasales, в среднем стоит 23,7 тысячи рублей против 12,3 тысячи два года назад, а перелет из Москвы в Минск — 13,6 тысячи против 6,5 тысячи. Билет в Грузию подорожал в два с половиной раза до 15,7 тысячи рублей, на Мальдивы — на 36%, до 40,1 тысячи рублей, в Египет — на 29%, до 16,4 тысячи рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают рост цен на билеты с падением курса рубля и ограниченным предложением. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что россиян готовы принять около 40 стран, но прямое авиасообщение открыто лишь с некоторыми из них.

Россия закрыла регулярное пассажирское авиасообщение с большинством стран мира в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. В августе Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с определенными странами, например, полеты разрешены в Турцию, Вьетнам, Индию, Катар, Финляндию.