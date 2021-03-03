Восемь человек пострадали при нападении в шведском городе Ветланда. Подозреваемый задержан

Восемь человек были госпитализированы в результате нападения в шведском городе Ветланда. Как минимум один из пострадавших ранен серьезно, сообщает телекомпания SVT со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы Швеции не уточняют, какое оружие использовал нападавший. По одним данным, это мог быть топор, по другим — нож.

Мужчину, подозреваемого в нападении, ранили при задержании. Сейчас он находится в больнице под охраной. Его мотивы неизвестны.

Полиция начала расследовать происшествие как попытку убийства, но позднее квалифицировала инцидент как предполагаемую террористическую атаку.