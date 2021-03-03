Умер телекомментатор Юрий Розанов

Умер спортивный телекомментатор Юрий Розанов. Об этом в твиттере написал его коллега Михаил Моссаковский.

Розанову было 59 лет.

С минуты молчания в память о Розанове начнутся предстоящие игры плей-офф КХЛ и все матчи 21-го тура Российской премьер-лиги.

Юрий Розанов начал работать комментатором в 1996 году, после того как попал на только созданный тогда «НТВ-плюс» по результатам первого конкурса комментаторов.

Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Голландии по футболу, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею.

С 2015 года Розанов работал на «Матч-ТВ». В 2019 году он полгода не выходил в эфир из-за онкологического заболевания; позже он вернулся к работе, одновременно продолжая лечение.