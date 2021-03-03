Суд назначил журналисту Илье Азару 150 тысяч рублей штрафа из-за поста в фейсбуке

Тверской суд Москвы назначил штраф в 150 тысяч рублей журналисту и муниципальному депутату Москвы Илье Азару, сообщает «Апология протеста».

Суд рассмотрел одно из двух административных дел против Азара — о призывах к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года. Решение по второму административному делу еще не вынесено.

Ранее полиция Москвы составила в отношении Азара два административных протокола из-за сообщений в фейсбуке, которые полицейские посчитали призывами к участию в протестных акциях в марте и июле 2020 года.

24 февраля Тверской суд Москвы отказался выносить решение по этому делу и направил протоколы в полицию «ввиду неправильного составления». 3 марта Азара вызвали в МВД, чтобы по новой составить протоколы, после чего их передали в суд.