Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе «все включено» (all inclusive), сообщает «Коммерсант», ссылаясь на материалы правительства. Представитель Чернышенко это подтвердил.

До 5 марта Ростуризм также должен сообщить, целесообразно ли включать меры по продвижению формата «все включено» в России в национальный проект по развитию туризма.

В Ростуризме подтвердили, что работают над стандартами. В ведомстве отметили, что отели в России по-разному трактуют систему «все включено»: например, в одном кормят пять раз в день, в другом — 24 часа в сутки, в третьем подают алкоголь, в четвертом — нет.

Чтобы устранить недопонимание со стороны туристов, Ростуризм намерен изменить правила классификации отелей, выделив категории «все включено» и «ультра все включено».

В формате «все включено» работают 10-15% отелей на черноморских курортах, и последние два года эта доля остается стабильной, сообщил «Коммерсанту» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса россияне совершили 40-42 миллиона поездок по своей стране, что на 35-40% меньше, чем годом ранее.

В августе 2020 года Россия открыла авиасообщение с несколькими странами, прерванное в начале пандемии коронавируса, в том числе с Турцией, с которой традиционно ассоциируется формат «все включено».