Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания. Это кадры с камер наружного наблюдения

В телеграм-канале Ивана Голунова опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, которые позволяют поминутно восстановить происходившее в день, когда специального корреспондента «Медузы» задержали и подбросили ему наркотики.
«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего», — написал Голунов.
Из записей, в частности, следует, что полицейские дежурили у дома Голунова с самого утра, точно знали, куда днем пойдет журналист, и готовились задержать его в конкретном месте.
На отметке 04:25 в видео, как подчеркивается в закадровом тексте, показан момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает журналисту наркотики.
Фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда, подтвердил Иван Голунов «Медузе».
Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана Голунова в конце декабря. Обвиняемыми по делу проходят оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец.