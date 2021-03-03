Иван Голунов опубликовал видео с подробной хронологией своего задержания. Это кадры с камер наружного наблюдения

В телеграм-канале Ивана Голунова опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, которые позволяют поминутно восстановить происходившее в день, когда специального корреспондента «Медузы» задержали и подбросили ему наркотики.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего», — написал Голунов.

Из записей, в частности, следует, что полицейские дежурили у дома Голунова с самого утра, точно знали, куда днем пойдет журналист, и готовились задержать его в конкретном месте.

На отметке 04:25 в видео, как подчеркивается в закадровом тексте, показан момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает журналисту наркотики.

Задержание журналиста издания Meduza Ивана Голунова Golunov

Фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда, подтвердил Иван Голунов «Медузе».

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана Голунова в конце декабря. Обвиняемыми по делу проходят оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец.