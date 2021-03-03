Instagram удалил 530 аккаунтов, которые пытались запугать россиян перед акциями за Навального. В том числе мемами про «батю из Росгвардии» и угрозами заражения ковидом

Сотрудники Facebook обнаружили в принадлежащем компании сервисе Instagram сеть аккаунтов, которая занималась отвлечением пользователей от акций протеста в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года и запугиванием тех, кто планировал в них участвовать. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Медузу».

Всего в феврале 2021 года из Instagram удалили 530 фейковых аккаунтов, которые занимались «отравлением хэштегов» и «отравлением геотегов». Иначе говоря, они массово публиковали нерелевантные посты под хэштегами и геотегами, которые использовали (или планировали использовать) протестующие. Как минимум на один такой аккаунт было подписано около 55 тысяч пользователей.

В частности, боты публиковали мемы с критикой протестов, утверждением, что на акции выходит большое количество несовершеннолетних, а также рекламу женской одежды и сумок, отмечают в Facebook. К этим мемам и постам прикрепляли хэштеги #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному, а также геотеги Красной площади и мест, где планировали собраться протестующие в Москве и Санкт-Петербурге.

Что это за мемы? В пресс-релизе приведены несколько примеров постов, которые публиковали удаленные аккаунты. Вот что на них изображено: мем про улыбчивого мужчину возле могилы. На могильном камне написано «Любимой бабушке», а мужчина подписан как «Внук, который сходил на митинг»

фотография врачей, окруживших пациента в больничной палате. На фотографии надпись: «23 января на митинг сходил — деда под ИВЛ положил»

картинка с ребенком, у которого берут интервью. Интервьюер, судя по надписи, спрашивает: «Почему ты сегодня здесь?» Мальчик отвечает: «С батей поссорились, а он за Путина»

мем с мальчиком в пижаме с Губкой Бобом. На картинке надпись: «Когда батя из Росгвардии, а ты сказал, что будешь в школе. И дали по жопе не только на митинге, но и дома».

Среди аккаунтов, удаленных из Instagram, были те, что использовали в качестве фотографий профиля изображения, сгенерированные нейросетями, отмечается в пресс-релизе. В январе на такие подозрительные аккаунты обращали внимание СМИ.

В заявлении Facebook не указано, связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или какой-то определенной организацией.

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Кроме России, в отчет Facebook об удалении фейковых аккаунтов попали Таиланд, Иран и Марокко. По большей части аудиторией таких страниц в фейсбуке и инстаграме были жители тех стран, из которых они управлялись.

В феврале 2021 года Twitter объявил о блокировке 100 фейковых аккаунтов, связанных, как считают в компании, с ГРУ и «Агентством интернет-исследований» (которое также известно как «фабрика троллей»). Но об участии этих аккаунтов в освещении протестов в России Twitter не сообщал — тогда речь шла, например, об информации, подрывающей веру в стабильность НАТО.