«Альянс врачей» признали «иностранным агентом»

Минюст РФ включил межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр «иностранных агентов».

В ведомстве пояснили, что по итогам проверки организации «были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».

«Альянс врачей» был создан в 2018 году. Целями организации, как указано на ее сайте, является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России».

Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева сейчас является фигурантом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного после митингов в поддержку политика Алексея Навального. Васильева, как и , находится под домашним арестом.

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