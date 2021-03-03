«Альянс врачей» признали «иностранным агентом»

Минюст РФ включил межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр «иностранных агентов».
В ведомстве пояснили, что по итогам проверки организации «были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».
«Альянс врачей» был создан в 2018 году. Целями организации, как указано на ее сайте, является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России».
Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева сейчас является фигурантом уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного после митингов в поддержку политика Алексея Навального. Васильева, как и другие фигуранты, находится под домашним арестом.