На Ямайке умер регги-музыкант Банни Уэйлер. Эту информацию изданию Jamaica Observer подтвердила его менеджер Максин Стоув.

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Причины смерти музыканта Jamaica Observer не называет, но отмечает, что его здоровье ухудшилось после второго инсульта в июле 2020 года.

Банни Уэйлеру было 73 года.

Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл Ливингстон) с детства дружил с регги-музыкантом Бобом Марли.

В 1960-х годах Банни Уэйлер, Боб Марли вместе с певцом и композитором Питером Тошем основали группу The Wailers. В 1970-х Банни Уэйлер покинул коллектив и начал сольную карьеру. Он трижды получал премию «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги.

Музыкальные издания Billboard и Rolling Stone называют Банни Уэйлера легендой регги.