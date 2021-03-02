Умер регги-музыкант Банни Уэйлер — друг Боба Марли и один из основателей группы The Wailers
Источник: Meduza
На Ямайке умер регги-музыкант Банни Уэйлер. Эту информацию изданию Jamaica Observer подтвердила его менеджер Максин Стоув.
Причины смерти музыканта Jamaica Observer не называет, но отмечает, что его здоровье ухудшилось после второго инсульта в июле 2020 года.
Банни Уэйлеру было 73 года.
Банни Уэйлер (настоящее имя — Невилл Ливингстон) с детства дружил с регги-музыкантом Бобом Марли.
В 1960-х годах Банни Уэйлер, Боб Марли вместе с певцом и композитором Питером Тошем основали группу The Wailers. В 1970-х Банни Уэйлер покинул коллектив и начал сольную карьеру. Он трижды получал премию «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги.
Музыкальные издания Billboard и Rolling Stone называют Банни Уэйлера легендой регги.