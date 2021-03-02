На издание Baza подали в суд после материала о двухмиллиардном заработке дочери Игоря Шувалова

Бизнесмен, владелец инвестиционной компании «КСП Капитал управление активами» Сергей Котляренко подал в суд на издание Baza. Об этом сообщается в телерам-канале издания.

В иске Котляренко требует защитить его деловую репутацию, а также честь и достоинство компании «КСП Капитал управление активами», пишет Baza, не приводя других подробностей.

В конце января издание выпустило материал о том, что 22-летняя Мария Шувалова — дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и профессиональная балерина — в 2018 году получила более двух миллиардов рублей как сотрудница КСП. В компании заявили, что Шувалова никогда не занимала у них никакой должности и не получала зарплату.

Связан ли иск Котляренко с материалом про дочь Шувалова, Baza напрямую не уточняет.

Компания «КСП Капитал управление активами» была создана в 2007 году. Она предлагает услуги по доверительному управлению активами для юридических и физических лиц. Владелец КСП Сергей Котляренко в 2014 году рассказывал, что управляет активами семьи Игоря Шувалова.

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