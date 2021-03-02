На Байконуре со стартовой площадки похитили детали с драгоценными металлами

Полиция начала расследование по факту пропажи деталей с драгоценными металлами со стартовой площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сейчас в космическом комплексе проводятся следственные действия.

Об инциденте первым сообщил телеканал РЕН. По его данным, он произошел на стартовой площадке 110. При проверке 19 февраля было обнаружено, что входная дверь на стартовую площадку взломана и что оттуда похищены радиодетали с редкоземельными металлами. Их стоимость не уточняется.

Как отмечает телеканал, по всему периметру площадка обнесена колючей проволокой высотой более двух метров, однако не оборудована сигнализацией. Внутри территорию патрулируют девять охранников, а снаружи — полиция.

Со стартовой площадки 110 в 1988 году был совершен единственный в истории запуск в рамках программы советских шаттлов «Буран» — «Энергия».