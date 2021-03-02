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МЧС проверит системы оповещения населения по всей России. Утром 3 марта включат сирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!»
Источник: МЧС России

МЧС в среду, 3 марта, проведет во всех регионах России масштабную проверку системы оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты). 

Целью проверки в МЧС назвали отработку своевременной передачи населению информации об опасностях при угрозе чрезвычайных ситуаций.  

МЧС призвало россиян сохранять спокойствие. «Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В 2021 году такие проверки запланированы 3 марта и 6 октября», — подчеркнули в ведомстве.

МЧС России

Предыдущая масштабная проверка таких систем проводилась в октябре 2020 года. В соответствии с регламентом МЧС, проверки должны осуществляться не реже, чем раз в год.

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