«Земля кочевников» и «Борат-2» получили «Золотой глобус»

Картина «Земля кочевников» получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм года», а ее создательница китаянка Хлоя Чжао удостоена премии за лучшую режиссерскую работу. Об этом было объявлено на 78-й церемонии премии голливудской Ассоциации иностранной прессы, прошедшей 28 февраля в формате видеоконференции.

Лучшими актерами в драматических фильмах признаны Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Чедвик Боузман посмертно («Ма Рейни: Мать блюза»).

Фильм «Борат-2» выиграл в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Саша Барон Коэн получил приз за лучшую комедийную роль в этой картине. Лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк (фильм «Аферистка»).

Призы за лучшие роли второго плана получили Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия») и Джоди Фостер («Мавританец»).

Награды за лучший сценарий удостоен Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»).

Лучшим анимационным фильмом признана лента «Душа», а лучшим фильмом на иностранном языке — «Минари».

В номинации «Лучший драматический сериал» победила «Корона», лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы», а лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик».