В Дагестане турнир по дзюдо отменили из-за массовой драки с участием зрителей и спортсменов

Соревнования по дзюдо в Дагестане пришлось прервать из-за драки, в которой принимали участие как зрители, так и сами спортсмены, сообщает «Интерфакс».

Драка произошла во время первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров, которое проходило во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске.

Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов в интервью РИА Новости описал произошедшее так:

Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: «Ура!», отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки, спортсмены, которые приняли в ней участие, будут дисквалифицированы, добавил Магомедов. МВД Дагестана, сообщает «Интерфакс», также проводит проверку в связи с происшествием.