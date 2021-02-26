Журналисты трех телеканалов, заблокированных на Украине, создали новый канал. Спустя час после начала эфира его отключили

Журналисты телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заблокированных в начале февраля из-за санкций против их владельца, вечером 26 февраля объявили о создании нового телеканала — .

В заявлении на сайте «112 Украина» сообщалось, что новый телеканал будет вещать через спутник и появится в крупнейших кабельных сетях «Воля», Triolan и других операторов. Кроме того, интернет-трансляция будет вестись в ютьюб-каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также на сайте телеканала.

Через час после начала эфира, как заявили представители телеканала, телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы по требованию Службы безопасности Украины отключили его вещание. При этом трансляция телеканала осталась доступна в ютьюбе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Санкции будут действовать в течение пяти лет.

По данным СМИ, Тарас Козак связан совместным бизнесом с пророссийским политиком, депутатом Верховной Рады и лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, которого .

Позже в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которые будут действовать три года.

О пророссийских украинских политиках в подкасте «Что случилось» Президент Зеленский пошел войной на пророссийских политиков Украины. Там что, после Крыма и Донбасса такие еще остались?