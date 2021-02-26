В Нижнем Новгороде произошел взрыв в суши-баре, есть пострадавшие

В пристройке к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде произошел взрыв. Затем возник пожар, пристройка частично обрушилась. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В результате взрыва пострадал мужчина, его доставили в больницу. Кроме того, по предварительным данным, под завалами могут находиться две женщины. С одной из них установлена связь, поиски второй продолжаются.

В связи со взрывом эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. В пристройке, которая обрушилась, находился суши-бар, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Информация о взрыве поступила в МЧС в 9:13 по местному времени (совпадает с московским). Изначально сообщалось, что взорвался газ. Но позднее выяснилось, что строение не было газифицировано. Причины взрыва пока неизвестны.

СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).