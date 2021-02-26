«Аэрофлот» предложил продавать билеты без гарантии перелета

Компания «Аэрофлот» предложила ввести в России тариф, при котором авиаперевозчики смогут без согласия пассажиров менять условия их перевозки, в том числе дату, рейс, маршрут и класс обслуживания.

Такое предложение, как узнали «Ведомости», было направлено в начале февраля в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие авиакомпании России. Документ оформлен как проект федерального закона об изменениях в авиационных правилах и Воздушном кодексе РФ.

Согласно инициативе, при изменении условий вылета авиакомпании будут выплачивать пассажирам компенсацию, максимальный размер которой составит 30 тысяч рублей. Однако возмещение будет полагаться не во всех случаях, пишет газета. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается.

В пояснительной записке утверждается, что введение такого тарифа позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%.

Инициативу еще не рассматривали, представители отрасли пока собирают мнения авиакомпаний. В Минтрансе заявили «Ведомостям», что предложение не будет рассматриваться «до полноценного восстановления авиасообщения».

В самом «Аэрофлоте» заявили, что «в настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается». «Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений», — сказал представитель компании Михаил Демин.