Власти Москвы объявили о благоустройстве набережных и скверов за два миллиарда рублей

Мэрия Москвы в феврале объявила три конкурса по масштабному благоустройству городских улиц, сообщает газета «Коммерсант».

Тендер, опубликованный на сайте госзакупок 17 февраля, предусматривает благоустройство Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста. Стоимость работ оценили в 795 миллионов рублей. В течение года победитель тендера обустроит 14 погонных километров бордюров, 642 уличных фонаря, а также 37,5 тысячи квадратных метров «дорожно-тропиночной сети из плитки».

В рамках другого тендера, также объявленного 17 февраля, исполнителю работ предстоит за 346,5 миллиона рублей отремонтировать Миусскую площадь и пространства у Спасо-Андроникова монастыря и Калитниковского кладбища в Таганском районе. Помимо строительно-монтажных работ в смете конкурса сказано про обустройство цветников и спортивных площадок.

По условиям тендера, размещенного 9 февраля, исполнителю предстоит благоустроить Раушскую набережную за почти 938 миллионов рублей. В рамках работ победитель конкурса установит 26 погонных километров бордюров, 691 уличный светильник, обустроит 29 тысяч квадратных метров газонов и 44 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Заявки на тендеры принимают до 1-5 марта.

Власти Москвы планировали отремонтировать часть упомянутых пространств еще в 2020 году, но отменили планы из-за пандемии коронавирусной инфекции.