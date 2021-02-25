В Москве вручили премию «Просветитель». Главные награды получили книги об Оттепели и о происхождении разума

В Москве вручили премию «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском языке.

Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал Сергей Чупринин с книгой «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». Премию в номинации «Естественные и точные науки» получил Николай Кукушкин, автор книги «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум».

В специальной номинации TeenTalk за лучшее научно-популярное издание для подростков премию разделили между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность».

Также в рамках премии впервые были вручены награды за лучшие переводы книг.

Премия «Просветитель» вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом». После этого премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation.