В Москве вручили премию «Просветитель». Главные награды получили книги об Оттепели и о происхождении разума

В Москве вручили премию «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском языке.
Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал Сергей Чупринин с книгой «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». Премию в номинации «Естественные и точные науки» получил Николай Кукушкин, автор книги «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум».
В специальной номинации TeenTalk за лучшее научно-популярное издание для подростков премию разделили между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность».
Также в рамках премии впервые были вручены награды за лучшие переводы книг.
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей, а лауреат в специальной номинации TeenTalk — 75 тысяч рублей.
Премия «Просветитель» вручается с 2008 года. Она была учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после признания «иностранным агентом». После этого премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation.