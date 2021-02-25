Умер художник-постановщик мультфильмов о Винни-Пухе Владимир Зуйков

Умер художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

Михаил Метцель/ТАСС

Зуйкову было 86 лет. Причиной его смерти стал коронавирус.

Наиболее известными работами Зуйкова как художника-постановщика являются мультфильмы трилогии про Винни-Пуха — «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». В общей сложности он поставил более 30 анимационных фильмов.

Зуйков также иллюстрировал книги для детей и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.