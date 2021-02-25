Штаб Соболь сообщил, что операторы связи блокируют СМС-рассылку с упоминанием Навального

Предвыборный штаб сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией ( ) Любови Соболь, которая планирует баллотироваться в Госдуму, заметил, что операторы связи блокируют СМС-рассылки со словами «депутаты Госдумы» и «Алексей Навальный». Об этом в твиттере сообщил сотрудник штаба Соболь Артем Тюрин.

Колл-центр штаба пытался отправить сообщения через сервис виртуальной телефонии, и заметил 24 февраля, что некоторые из СМС не отправились, рассказал Тюрин «МБХ медиа».

Представители сервиса пояснили сотрудникам штаба Соболь, что фильтры компании пропускают сообщения, а блокируют их операторы связи. В компании не стали раскрывать, кто из операторов это делает.

В МТС заявили «Открытым медиа», что не блокируют «рассылки, разрешенные законом, если они не являются спамом или фродом и направлены тем абонентам, кто дал согласие на их получение». Другие операторы пока это не комментировали.

Сотрудница ФБК Любовь Соболь находится под домашним арестом по о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге в Москве 23 января.