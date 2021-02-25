Журналист РБК нашел в магазине Google Play приложение TDM Messenger для безопасной коммуникации чиновников, которое, по информации издания, разработала структура мэрии Москвы — государственное казенное учреждение .

В департаменте информационных технологий Москвы, которому подведомственно это учреждение, не стали по существу комментировать разработку мессенджера, отметив, что ведомство «системно тестирует новые решения». После запроса РБК в департамент приложение пропало из Google Play.

РБК не привел доказательств, что приложение действительно связано с ГКУ «Информационный город». Судя по имеющимся версиям удаленной страницы Google Play в кэше поисковиков, мессенджер был опубликован компанией ID Partner, а не «Информационным городом», у которого также есть аккаунт в магазине. Представитель ID Partner не ответил на запрос РБК.

Приложение появилось в Google Play в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре. У него базовые функции мессенджера: чаты, личные и групповые звонки, обмен фото и видео.

На сайте компании ID Partner есть информация о приложении, которое позиционируют как платформу «для совместной работы пользователей в государственных структурах» и «полноценную замену Telegram и Skype». Также там утверждается, что приложение обеспечивает «шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам», предоставляет «инструменты журналирования и аудита», а данные хранит «в доверенном дата-центре».

При этом скриншоты TDM Messenger, опубликованные на сайте ID Partner, выглядят как скриншоты мессенджера Frisbee, которое в июле 2020 года представила белорусская компания Synesis, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково». С чем связано это совпадение, до конца неясно.

В 2016 году Институт развития интернета (ИРИ) вместе с «Ростелекомом» и Минкомсвязи (сейчас Минцифры) создали рабочую группу, чтобы отобрать разработчика государственного мессенджера. На конкурс поступило 34 заявки, из которых организаторы к финалу отобрали пять проектов. Как утверждает источник РБК, знакомый с деталями проведения конкурса, в итоге все проекты выкупили крупные корпорации. О выпуске государственного мессенджера не сообщалось.