Минздрав России более чем в два раза снизил предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства, снижение цены стало возможным в результате оптимизации технологии производства вакцины и роста объемов ее выпуска для вакцинации жителей России.

Ранее зарегистрированная цена за два компонента вакцины «Спутник V» составляла 1942 рубля.

Отпускная цена — это цена, за которую свою продукцию реализует предприятие-производитель. Она включает в себя себестоимость, налог на прибыль и НДС. Отпускная цена обычно ниже, чем цены для конечных покупателей.

«Спутник V» — первая российская вакцина против коронавируса, разработанная в московском центра имени Гамалеи. В России она была зарегистрирована в августе 2020 года. Именно ей сейчас в основном прививают россиян.

На данный момент в России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса: «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» (предельная отпускная цена — 1908 рубля за одну двухкомпонентую дозу) и «КовиВак» от московского центра имени Чумакова (на нее предельная отпускная цена еще не установлена). Их масштабное производство пока не запустили.