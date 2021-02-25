Лидеры Евросоюза договорились о введении сертификатов вакцинации. Возможно, с ними в страны сообщества начнут пускать иностранцев

Страны Евросоюза договорились о создании в ближайшем будущем цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом по итогам встречи глав стран ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель отметила, что страны сообщества рассчитывают внедрить у себя соответствующие сертификаты и интегрировать их в единую систему в ближайшие три месяца.

Меркель отметила, что такие паспорта смогут сделать свободным перемещение внутри ЕС. Также она предположила, что, возможно, наличие такого паспорта станет основанием для въезда в Евросоюз жителей третьих стран.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что критерии использования подобных документов и возможные привилегии для их обладателей пока еще не определены.

Евросоюз закрыл свои внешние границы для туристов из других стран с марта 2020 года. В июне 2020 года свободный въезд в ЕС разрешили жителям примерно десятка государств, где на тот момент была минимальная заболеваемость — позже этот список несколько раз был сокращен. Сейчас таких стран лишь шесть — Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея.

Внутри самого Евросоюза поездки сейчас также ограничены. Резидент какой-либо из стран ЕС может въехать в большинство других государств сообщества только при наличии веских оснований — например, работы или воссоединения с семьей. Некоторые страны позволяют свободное перемещение при наличии тестов об отсутствии коронавируса.

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