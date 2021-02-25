Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России
Федеральная прокуратура Германии 12 февраля предъявила обвинения гражданину ФРГ Йенсу Ф., который, по версии следствия, сотрудничал с российскими спецслужбами.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемый работал в компании, которая выполняла заказ для Бундестага. Он получил доступ к чертежам территории, используемой парламентом, и в июле-сентябре 2017 года по своей инициативе передал их сотруднику российского посольства в Берлине.
По данным прокуратуры, дипломат, получивший эти сведения, работал на российскую военную разведку ГРУ.